Росія гальмує повернення з полону "азовців" – Координаційний штаб

Російська Федерація навмисно гальмує процес повернення з полону до України "азовців".

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить", - заявив під час зустрічі з родинами військовослужбовців представник Координаційного штабу.

Учасники порушили питання підтверджень полону російською стороною. Представник "Азову" повідомив, що не всі виходили з "Азовсталі" під наглядом міжнародних організацій.

"16 і 17 травня 2022 року захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, але на виході всі їхні прізвища записували й переліки передали до НГУ. 18-20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу", - зазначив він.

За словами представника Координаційного штабу, у них є додаткова інформація від тих, кого вдалося звільнити з полону.

"Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердіть нам негайно того і того. Ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій", - резюмував він.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими між РФ та Україною. Серед українських захисників – військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них також є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Українська сторона репатріювала на територію Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

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