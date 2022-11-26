Росія гатить по Україні "болванками" від ядерних ракет – британська розвідка

Росія сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську протиповітряну оборону.

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет і стріляє ракетами без боєголовок по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

"Росія сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності", – зазначають у відомстві.

Раніше повідомлялося, що російські війська витратили на війні в Україні майже дві третини своїх боєприпасів, і саме тому зменшилася наступальна активність окупантів.

За даними українського Міноборони, Росія вже використала 87% своїх високоточних ракет "Іскандер", але має багато ракет С-300, "Кинджал" та "Онікс".

У Повітряних силах України вважають, що РФ могла вже почати використовувати для атак ракети зі свого "недоторканного запасу".

Зауважимо, за підрахунками Forbes, Росія витратила на війну вже близько 82 млрд дол., що становить чверть її доходів за 2021 рік.

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