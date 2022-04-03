"Росія гірша за ІДІЛ": Кулеба розповів, як російські військові розстрілювали українців у Бучі

Злочини російських військових може бути перекваліфіковано як геноцид.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що російські військові розстрілювали українських мирних жителів, коли покидали Київську область "з гніву та просто тому, що вони хотіли вбити".

В коментарі The Guardian він назвав Росію "гіршою, ніж ІДІЛ".

"Ми розуміємо, що вони вбивали мирних жителів, йдучи, відступаючи, залишаючись там, в цьому місті Буча, а також в інших містах і селах в ключових регіонах, але і відступаючи від них з гніву і просто тому, що вони хотіли вбивати. Для них не було ніяких вагомих причин. Це не були партизани, це не були люди, що протистоять їм. Росія гірше ІДІЛ, це точно", - сказав Кулеба.

Він додав, що злочини російських військових проти громадян України може бути перекваліфіковано як геноцид.

"На підставі зібраних доказів ще належить з'ясувати, чи будуть ці злочини кваліфікуватися як геноцид, але я хотів би чітко заявити, що з самого початку агресії ми чуємо від Росії і від президента Росії Володимира Путіна, що він заперечує права українців мати свою ідентичність і мати власну державу, тому в кінці збору всіх доказів я не виключаю можливості геноциду", - підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович записав спеціальне звернення, у якому прокоментував звірське вбивство російськими окупантами людей на Київщині – у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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