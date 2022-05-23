Росія готова повернутися до мирних переговорів з Україною - МЗС РФ

Російська Федерація готова повернутися до мирних переговорів з Україною. Але як тільки офіційний Київ "проявить конструктивний підхід".
Російська сторона очікує рішення від України.
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
"Ми будемо готові повернутися, як тільки Україна проявить конструктивну позицію і надасть, принаймні, реакцію на передані їй пропозиції", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.
Крім того, він прокоментував слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, який виключив будь-який мирний договір з втратою територій.
Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що конструктивні переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським будуть можливими, коли господар Кремля отримає повну інформацію щодо війни в Україні.
За словами Подоляка, Путін не отримує достатньо інформації про ситуацію в Україні, яка виглядає інакше, ніж він думає.
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