Росія готова повернутися до мирних переговорів з Україною - МЗС РФ

Росія готова повернутися до мирних переговорів з Україною - МЗС РФ

Російська Федерація готова повернутися до мирних переговорів з Україною. Але як тільки офіційний Київ "проявить конструктивний підхід".

Російська сторона очікує рішення від України.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

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"Ми будемо готові повернутися, як тільки Україна проявить конструктивну позицію і надасть, принаймні, реакцію на передані їй пропозиції", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

Крім того, він прокоментував слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, який виключив будь-який мирний договір з втратою територій.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що конструктивні переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським будуть можливими, коли господар Кремля отримає повну інформацію щодо війни в Україні.

За словами Подоляка, Путін не отримує достатньо інформації про ситуацію в Україні, яка виглядає інакше, ніж він думає.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

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