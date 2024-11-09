У Кремлі вважають, що діалог із США розпочнеться після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня.

Військово-політичне керівництво держави-агресорки висловлює готовність до мирних переговорів з Україною, які передбачають заморожування бойових дій, після того, як ЗСУ покинуть Курську область Росії.

Про це пише російське видання “Верстка” з посиланням на власні джерела у Кремлі.

“Жодних переговорів не буде, поки ЗСУ стоять у Курській області. Стоїть завдання вибити їх до кінця року”, - цитує видання джерело, близьке до адміністрації президента РФ.

У Кремлі вважають, що діалог із США розпочнеться після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня. До цієї дати росіяни планують витіснити українські війська з території РФ, що начебто підтверджується активністю на цій ділянці фронту.

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За словами джерела, знайомого з підготовкою переговорного процесу, російська сторона на прямий діалог з Україною не виходить. Після того, як українські війська покинуть територію Курської області, Путін сам запропонує зупинити конфлікт, стверджує співрозмовник видання.

Про готовність Кремля до переговорів свідчать неодноразові заяви Путіна — упродовж останніх двох тижнів він говорив про це щонайменше 4 рази.

Востаннє президент держави-агресорки зробив таку заяву 7 листопада, виступаючи на засіданні клубу дискусійного “Валдай”. Тоді Путін привітав Трампа з перемогою на виборах президента США, назвавши його обіцянки завершити війну в Україні “вартими уваги”.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін вкотре заявив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України, назвав умову для “добросусідства” і заговорив про “нові кордони”.

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