Росія готова втрачати тисячі солдатів заради мінімальної вигоди на фронті — Столтенберг

Столтенберг заявив, що в Україні йде війна на виснаження, йдеться про промислову спроможність.

Російське командування не жаліє ані боєприпасів, ані техніки, ані особового складу заради досягнення мінімальної вигоди на фронті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг британському виданню The Guardian.

Він зазначив, що українські військові використовують щодня від 4000 до 7000 артилерійських снарядів, тоді як російські загарбники витрачають близько 20 000 снарядів щодня, що у 5 разів більше.

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Генсек НАТО зазначив, що Росія використовує більше снарядів, ніж встигає виробляти весь блок НАТО.

“Це війна на виснаження, йдеться про промислову спроможність. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж виробництва”, - розповів Єнс Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО заявив, що Росія нарощує своє військове виробництво та звертається до інших диктаторських режимів, щоб вони допомогли зброєю.

Столтенберг також зазначив, що запеклі бої навколо Бахмута показують, що російське керівництво готове кидати тисячі військових та мати великі втрати заради мінімальної вигоди на фронті.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Заходу потрібно підготуватися, щоб надавати Києву смертоносну допомогу протягом тривалого часу.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України.

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