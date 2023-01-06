Росія готова завдати удару: Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення світла

Через суттєве похолодання, яке очікується найближчим часом, та ймовірну ракетну атаку росіян українці мають бути готовими до можливих відключень світла.

Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у п'ятницю, 6 січня.

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"Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - зауважив очільник українського уряду.

За словами Шмигаля, країна-терористка Росія готова до чергової ракетної атаки по Україні.

"Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - сказав він.

Яка ситуація зі світлом: останні новини

Енергетики попереджають, що значне похолодання призведе до стрімкого збільшення споживання. Наразі енергосистема не в змозі покрити його у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

У четвер, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості регіонах вводились аварійні відключення. У нічний період електростанції наразі виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання, тому вночі не вимикають світло.

Коли ми зможемо користуватися світлом за потребою, а не за графіком – Максим Білявський

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