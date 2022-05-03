Росія готувалася до масової депортації українців від початку року – Денісова

Росія готувалася до масової депортації українців від початку року – Денісова

Російська Федерація готувалася до масової депортації українців на свою територію ще від початку 2022 року.

Росіяни навіть склали списки з точною кількістю громадян України, яких планували примусово вивезти.

Про це 3 травня в ефірі інформаційного телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Я маю деяку інсайдерську інформацію, що Російська Федерація готувалася до масової депортації наших громадян ще від початку року. І у мене є деяка інформація, що по всіх областях, майже по всіх республіках вони складали списки тимчасових пунктів переміщення, і там чітко визначено, яка це область, кількість українців, яка буде вивезена", - повідомила вона.

За словами Денісової, наразі в України немає підтвердження, що росіянами було вивезено 1,1 млн українців, як заявляють у РФ.

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"Ми користуємося цифрами, які надає РФ, тому що, на жаль, в України на сьогоднішній день немає можливості порахувати наших громадян - у нас немає офіційного кордону в тій частині, в якій примусово депортують наших громадян. Я вчора спілкувалася з Червоним Хрестом, президентом МКЧХ, питала, чи є у них такі цифри підтверджені, що саме 1,1 млн людей вивезено, – немає", - сказала уповноважена ВРУ з прав людини.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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