"Росія готує брехню, щоб приховати звірства солдат в Україні" - МЗС Великої Британії

Велика Британія готова допомогти у розслідуванні злочинів.

У Росії керівництво хоче приховати звірства свої солдат в Україні, але винні все одно будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії у Твіттері.

Велика Британія готова надати фінансування, персонал і забезпечити військову експертизу, щоб провести розслідування.

“Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих”, - повідомили у відомстві.

Там також додали, що “війна Путіна побудована на брехні”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України. Тим часом у Бородянці та Бучі на Київщині вже побували американські сенатор Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

А в Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які безжалісно вбивали та знущалися з цивільних у Бучі та мародерили у місті.

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