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Росія готує масштабні провокації із жертвами на кордоні Білорусі та України: коли і що задумали окупанти

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія готує масштабні провокації із жертвами на кордоні Білорусі та України: коли і що задумали окупанти

Фото: УНІАН

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Воєнна розвідка отримала інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Головна мета - втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф. Для цього на територію білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - сказано у повідомленні.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
140
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