Росія готує міжнародну спільноту до сценарію "захисту російськомовного населення" на півдні України – розвідка

Скібіцький розповів, що на окупованих територіях України вже створено виборчі дільниці, і росіяни працюють над формуванням виборчих списків.

Росія готує міжнародну спільноту до сценарію "захисту російськомовного населення" на півдні України.

Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки ЗСУ Вадим Скібіцький.

Він розповів, що на окупованих територіях України вже створено виборчі дільниці, і росіяни працюють над формуванням виборчих списків.

"Недавні заяви Лаврова (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – ред..) свідчать про те, що Росія готує міжнародну спільноту до сценарію "допомоги російськомовному населенню" на півдні України. Таким чином вони намагаються легітимізувати окупацію територій нашої країни", - зазначив він.

За інформацією Скібіцького, у російської армії є проблеми з формуванням підрозділів, батальйонно-тактичних груп. Не вистачає водіїв та механіків. Вони формують змішані БТГ, які включають військовослужбовців з різних військових частин.

"Крім того, Росія використовує два основних інструменти прихованої мобілізації. Перше, це так званий батальйонний армійський резерв країни. Інший підхід – це створення так званих патріотичних батальйонів за національною ознакою у всіх регіонах РФ. Також Росія використовує добровольців та найманців із Сирії", - розповів він.

Також, на його думку, останні законодавчі акти РФ свідчать про те, що економіку країни поставлено на військові рейки. Більшість оборонних підприємств переведені на цілодобовий режим роботи, що свідчить про те, що вони мають втрати, які необхідно поповнювати.

Нагадаємо, війну Росії проти України в закритих російських колах називають "війною старперів". Адже більшість прихильників агресії – люди віком від 60 років. Водночас велика частина молоді в Росії виступає проти війни, адже розуміє, що саме їх стосуватиметься перша хвиля мобілізації, якщо таку оголосять.

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