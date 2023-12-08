Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна: експерт розповів деталі

Кремлівський диктатор Путін підтвердив своє висування на новий президентський термін на так званих виборах 2024 року.

Російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії у березні 2024 року.

Про це співробітник СБУ 2004-2015 років, військовий експерт Іван Ступак розповів в етері Еспресо 8 грудня.

"До моменту мобілізації, навіть самі росіяни це визнають, що їх кинуть після березня, лишень Путіна оберуть, і одразу буде мобілізація. Ми розуміємо, що до цього часу росіянам треба якось дострибати на одній ніжці, аби набрати людей на фронт та мобілізацію загальну не проводити. Когось пресують, на когось тиснуть у в'язницях, у колоніях. Були повідомлення, що у СІЗО набирають, бо там простіше, у людей немає вироку, не треба ні амністія, ні помилування", - пояснив експерт.

Ступак наголосив, що також ворог залучає боржників та банкрутів, аби ті могли віддати гроші.

"Тобто їм треба протриматися до березня, як вони вважають, до мобілізації, потім до кінця 2024 року. Вони думають, що на виборах у США переможе їхній кандидат", - підсумував співробітник СБУ 2004-2015 років.

Нагадаємо, президентські "вибори" в РФ відбудуться у березні 2024 року, і Путін вже оголосив про свої плани знову балотуватися на відповідний пост.

Путін заявив про плани балотуватися у президенти

До слова, Центрвиборчком РФ вирішив, що президентські "вибори" триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.

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