РФ може перетворитися на військовий табір у стилі 1941–1945 років.

Військовий пропагандист "Ахмату" Кадирова Апті Алаудинов відкрито говорить про необхідність мобілізації "кількох мільйонів" чоловіків для війни проти Європи, погрожуючи Заходу повним розгромом і розпадом НАТО. Це частина ширшої інформаційної кампанії, яка тестує реакцію населення Росії на перспективу тотальної війни.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Цей наратив буде досліджений, зчитані реакції населення і результати замірів покладуть на стіл Путіну.

"Раніше схожі ідеї висловлювали інші представники російської влади, а в соцмережах поширюються повідомлення про термінові наради в Москві щодо нового сценарію війни. Кремль намагається переконати росіян у неминучості конфлікту та необхідності нової хвилі мобілізації, подаючи її як шлях до "швидкої перемоги", – зазначає керівник ЦПД.

Коваленко вже зазначав, що за 4–6 років Росія планує можливе вторгнення до країн Балтії. Втім, зараз залучення мільйонів людей означатиме затяжну й виснажливу війну, яка може тривати десятиліттями, перетворюючи Росію на військовий табір у стилі 1941–1945 років. І якщо суспільство в РФ не висловить активного спротиву, реалізація цього сценарію стане лише питанням часу.

"І замість кави у Вільнюсі Росія втратить додаткові території й державність у нинішніх кордонах, національні утворення на поки ще території РФ виникнуть швидше. До речі, це ті сигнали про мир, які Росія подає США? Навряд", – завершив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки призупинили міжнародну допомогу для України. Від цього виграє Китай.

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