Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області - Вілкул

Армія РФ формує наступальне ударне угруповання в Херсонській області на Криворізькому напрямку.
Жителів міста попереджають, що найближчими днями очікується можливий перехід у наступ. Водночас у військовій адміністрації заспокоюють, що місто готове до захисту.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Найближчими днями чекаємо на їх можливий перехід у наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж вони думають, ми розуміємо всі їхні плани, і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації. Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони", - наголосив Вілкул.
Нагадаємо, журналіст-розслідувач Ballingcat Христо Грозєв розповів, що на початку першої стадії ЗСУ знищили 90% найкращих десантників російської армії.
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