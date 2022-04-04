Росія готує новий наступ на Україну: в Міноборони розповіли про підготовку та черговий загарбницький план Кремля

Росія готує новий наступ на Україну: в Міноборони розповіли про підготовку та черговий загарбницький план Кремля

Також Росія продовжить знищення об'єктів критичної інфраструктури України.

Військове керівництво Росії готує новий наступ на Україну. В загарбницьких планах РФ - оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, противник налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповання військ, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів.

Також речник зауважив, що Росія продовжить застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що окупанти готуються штурмувати Маріуполь, щоб взяти його під повний контроль.

Раніше керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попередив жителів області, що російські окупанти готуються до масштабного прориву на Луганщині: людей просять евакуюватися.

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