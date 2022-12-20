Росія готує нові атаки, щоб залишити Україну в темряві на Різдво та Новий рік: заява Шмигаля

На сьогодні ситуація в енергосистемі складна і майже в половині областей України – аварійні відключення світла.

Прем’єр України Денис Шмигаль попередив, що треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Росії, адже її мета – аби новорічні свята українці провели без світла.

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду 20 грудня.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", – заявив прем’єр-міністр.

Він також сказав, що наразі просто неможливо давати якісь прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання, адже енергосистема зазнає атак ледь не щодня.

"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", – розповів Шмигаль.

Він також поінформував, що через суттєві пошкодження електромережі 20 грудня були запроваджені аварійні відключення світла майже в половині областей України.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій", – повідомив очільник уряду.

Окрім того, через значні пошкодження в мережі електропередач, зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Тож для підтримання збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах.

Нагадаємо, окупанти 19 грудня атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Київщині.

Загалом були пошкоджені кілька дуже важливих об’єктів, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його прогнозами, найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще складнішими.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат напередодні заявляв, що українська розвідка порадила не прив'язуватися до дат, в які російські війська можуть "вітати" Україну обстрілами. Насправді в РФ є чіткий план та пріоритетні цілі для атак в Україні.

Тактика масованої атаки росіян: спочатку розвідка дронами, а потім ракети - Юрій Ігнат

Читайте також: