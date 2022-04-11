Росія готує новий наступ: голова дипломатії ЄС Боррель закликав терміново надати Україні зброю

У ЄС наголосили, що зброю Україні потрібно надати за кілька днів.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни ЄС терміново надати Україні зброю, оскільки Росія готує черговий наступ на Донбасі.

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Про це пише Bloomberg.

Жозеп Боррель сказав дипломатам ЄС, що рішення необхідно приймати за кілька днів, а не тижнів, і блок повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Іноземні журналісти наголосили, що битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії проти України.

"Більшість урядів ЄС зобов’язалися розглянути запити на озброєння, які включають танки та реактивні системи залпового вогню, але ще не вказали чіткі часові рамки та яку конкретну зброю вони могли б надіслати", - сказав Боррель

Bloomberg зазначає, що держави ЄС у понеділок тему озброєння для України обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомляють, що Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі.

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