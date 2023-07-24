Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі - Держдеп США

Російське керівництво має плани провести операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі ударів по українській портовій інфраструктурі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ. - Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", - зазначив він.

За словами речника, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Міллер додав, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України заявили, що українські військові мають достатньо засобів, щоб "загнати Чорноморський флот РФ до Туапсе та Новоросійська".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдає ракетних ударів по портовій інфраструктурі України для того, щоб позбавити українську економіку основного джерела доходу.

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