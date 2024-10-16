Росія готує понад 10 тисяч військових з Північної Кореї на Далекому Сході - ЗМІ

Північнокорейських солдатів можуть готувати до ротації солдатів РФ.

На Далекому Сході в Російській Федерації відбувається підготовка військових з Північної Кореї. Йдеться про 10 тисяч осіб.

Про це повідомило видання "РБК.Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони

За інформацією співрозмовника, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Окрім того, північнокорейські солдати можуть підготувати ще й для ротації російських військ, щоби вивільнити їхній власний особовий склад тощо.

Як повідомлялося, українські ЗМІ повідомили, що Росія формує батальйон з громадян Північної Кореї на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йдеться про "особливий бурятський батальйон".

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