Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукальних мінометів": деталі

Російські окупанти вигадують все нові провокації для звинувачень України. Ворог планує обстріляти цивільну інфраструктуру.

Росія має намір вкотре обстріляти житлові будинки на Сумщині, а щоб виправдати свої злочини, Міноборони РФ дезінформує про провокації начебто з боку українських військових, яких насправді не має.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

За легендою Кремля, на Сумщині з прикордонних РФ населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію РФ". Тому, як виправдовується Міноборони РФ, путінській армії доведеться відповісти на провокацію.

"Пропаганда Росії знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури", - наголошують у ЦПД.

Враховуючи підступність окупантів, громадян закликають бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. У разі його оголошення, треба негайно йти до укриттів.

Нагадаємо, війська РФ на кордоні двічі обстріляли самі себе і закидали мінами дачний масив.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії.

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