Росія готує провокації у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну - Генштаб

Ворог продовжує підступно наступати.

В Україні триває повномасштабна збройна агресія Росії. Ворог продовжує підступно наступати та вбивати українців.

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Так, за даними Генерального штабу України станом на ранок 11 квітня, "не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

У Росії виникли проблеми з особовим складом. Так, для відновлення втрат підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв.

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