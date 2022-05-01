Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята: їхній задум "викрили" газети

Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята: їхній задум "викрили" газети

На території "ПМР" видрукувано великий наклад газети "Придністров’я", датований 2 травня 2022 року, де йдеться про масові теракти.

Оскільки газета надрукована напередодні, Росія, ймовірно, планує здійснити терористичні акти для залякування населення та перекласти відповідальність на Україну та західні країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Центральний матеріал газети "Придністров'я" - звернення президента Росії Володимира Путіна до жителів "Придністровської Молдавської Республіки".

"В тексті висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я. Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР", - йдеться в повідомленні розвідки.

t.me/DIUkraine

Також у газеті є матеріали про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Раніше повідомлялося, що у Придністров'ї російська пропаганда поширює брехню про загрозу з боку України.

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