Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС на 19 серпня - військова розвідка

Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції,19 серпня на ЗАЕС перебуватиме лише оперативний персонал.

Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС перебуватиме тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде зачинено. Також відомо, що представники "Росатому", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкта", - повідомили в ГУР.

Також зазначається, що одночасно у Міноборони РФ заявили про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН", - наголошує ГУР.

Сьогодні, 18 серпня, персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність та безумство російських окупантів.

Нагадаємо, Росія відмовилась від пропозицї генсека ООН Антоніу Гутерреша створити демілітаризовану зону навколо окупованої Запорізької атомної електростанції.

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