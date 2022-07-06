Росія готує провокацію з хімічною зброєю, аби звинуватити у цьому Київ: які міста під загрозою

Росія готує хімічні провокації в Україні, натомість звинувачує в цьому самих українських військових.
Наразі під загрозою можуть опинитись Миколаїв, Харків та вся Донецька область.
Про це заявив представник РФ Олександр Шульгін в ефірі одного з російських телеканалів.
За його словами, Росія вже направила в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) ноту про провокацію з хімічною зброєю, яку нібито готує Україна.
"Ми направили вже відповідну ноту до технічного секретаріату, повідомили про плани провокації, що готуються в Миколаївці (Донецька область - ред.)", - заявив Шульгін.
Слід наголосити, що такі заяви Росії переважно свідчать про те, що сама Москва готує провокації із застосуванням хімічної зброї на території України, аби згодом звинуватити у цьому Київ.
Нагадаємо, у квітні Україна отримала понад 200 тисяч ампул антидоту до хімічної зброї.
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