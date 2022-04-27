Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія готує ракетні удари по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну – ОК "Південь"

Дата публікації
Перегляди
1008
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія готує ракетні удари по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну – ОК "Південь"

gettyimages.com

Росія готує нові провокації – ракетні удари по території невизнаного Придністров'я, щоб звинуватити Україну в нападі на самопроголошену республіку.

Головне для українців наразі – не вірити ворожій пропаганді.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" 27 квітня.

"Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді та не допомагайте ворогу нищити рідну землю. Пам’ятайте, жодний лайк чи перегляд не вартий людського життя і не має ставати поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото і відео з місць влучання та ведення відновлювальних робіт", – додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні Росія почала влаштовувати провокації у своїх же прифронтових селах та у невизнаному Придністров'ї. Дізнайтеся про це детальніше тут.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація