Росія готує ракетні удари по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну – ОК "Південь"

Росія готує нові провокації – ракетні удари по території невизнаного Придністров'я, щоб звинуватити Україну в нападі на самопроголошену республіку.

Головне для українців наразі – не вірити ворожій пропаганді.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" 27 квітня.

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"Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді та не допомагайте ворогу нищити рідну землю. Пам’ятайте, жодний лайк чи перегляд не вартий людського життя і не має ставати поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото і відео з місць влучання та ведення відновлювальних робіт", – додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні Росія почала влаштовувати провокації у своїх же прифронтових селах та у невизнаному Придністров'ї. Дізнайтеся про це детальніше тут.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

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