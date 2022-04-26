Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення - розвідка

Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій, зазначає ГУР.

Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

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ГУР наводить цитату з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".

Такі повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", - наголошує Головне управління розвідки Міноборони України.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України. У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.

Нагадаємо, як заявив журналіст і політичний експерт Вадим Денисенко, росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

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