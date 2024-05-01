Росія готує резерви до нового наступу на північ від Авдіївки - ISW

Російські війська сповільнили просування, щоб підготувати резерви для наступу на Торецьк, на північ від Авдіївки.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що росіяни хочуть доповнити свої наступальні операції біля Часового Яру.

За словами аналітиків, 30 квітня в районі Авдіївки ЗС РФ уперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. Так, українські джерела повідомили, що росіяни здійснили більше атак на напрямку Бахмут-Часів Яр, ніж біля Авдіївки.

Генштаб України у своїх зведеннях заявив, що всього за добу українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку і 57 атак росіян на Бахмутському напрямку. Водночас значно більше атак на напрямку Часів Яр.

Щоправда, як прогнозують в ISW, звіту за один день недостатньо, щоб встановити закономірність дій окупантів. Однак це може свідчити про те, що ЗС РФ сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи потенціал навколо Часового Яру.

Крім того, як заявили аналітики, від 20 квітня ЗС РФ зосередили зусилля з нарощування тактичного успіху біля Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) і Новокалинового (на північ від Авдіївки). Однак до 30 квітня темпи просування сповільнилися.

Експерти припустили, що росіяни можуть зважитися на наступ із виступу на північ від Авдіївки в бік Торецька.

"Російські війська можуть ухвалити рішення просунутися на північ від свого тактичного прориву біля Очеретиного трасою Н-20 (Донецьк-Костянтинівка), щоб чинити тиск на українські сили, що обороняються в районі Торецька, і, можливо, поставити під загрозу оперативний тил української оборони в Часовому Яру та на захід від нього", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, британська військова розвідка повідомила, що росіяни продовжують активно наступати на Авдіївському напрямку.

Читайте також: