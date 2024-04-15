"Росія готує ще одну спробу атаки на Харків": експерт назвав ознаки, і що ворогу треба для цього

Західні фахівці також вважають, що Харків може бути одним із ймовірних напрямків ворожого наступу.

Росія може готувати ще одну спробу атаки на Харків. Але задля цього ворог повинен створити ударне угруповання у кількості не менше 100 тис. військових, і поки що такого угруповання не створюється.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула висловив у інтерв’ю виданню "Главред".

Обстріли Харкова

Експерт переконаний, що російські обстріли Харкова триватимуть у нинішніх масштабах.

"Росія не зможе зробити більше, ніж зараз, а знизити тиск на Харків не захоче. Загалом все залежатиме від успіхів "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" на російський території", – звернув увагу Притула.

Наступ на Харків

На думку полковника запасу, заява очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова про примусову евакуацію з північних районів області, які постійно перебувають під обстрілами, може свідчити про підготовку Росією спроби атаки на Харків.

"Наскільки мені відомо, на півночі Харківської області вже мало хто проживає. Втім, евакуація звідти дійсно може свідчити про те, що Росія готує ще одну спробу атаки на Харків", – сказав Притула.

Він додав, що серед експертів існують різні думки про те, чи вдасться росіянам здійснити цю атаку. Західні фахівці вважають, що Харків може бути одним із ймовірних напрямків ворожого наступу.

"Але для того, щоб впевнено про це стверджувати, треба мати інформацію про перекидання в напрямку Харкова певної кількості військ. Для цього росіяни повинні створити ударне угруповання не менше 100 тисяч військових, і поки що такого угруповання там не створюється. На це потрібен час", – звернув увагу військовий експерт.

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Чи може спробувати ворог побудувати плацдарми на Харківщині задля наступу на місто в майбутньому?

Він також оцінив сценарій, чи могли б росіяни зібрати угруповання у 200-300 тис. військових і спробувати побудувати плацдарми на Харківщині задля наступу на обласний центр у майбутньому.

"На території Росії працюють мобілізаційні установи, які складають списки на підприємствах і записують людей до резерву. Це планування резерву мобілізації, звична справа і робота таких установ. І щоб мобілізувати, наприклад, 200-тисячну армію, потрібно не більше тижня. Залізничним транспортом таке угруповання можна перекинути на тисячу кілометрів. Все залежить від роботи залізниць, але переміщення можна здійснити і за тиждень. Якщо росіяни почнуть щось робити, за два тижні можна буде побачити їхні рухи", – пояснив Притула.

"Чи буде це наступ на Харків? На мою думку, – малоймовірно", – зазначив він.

Полковник запасу додав, що хоча серед експертів є припущення щодо наступу Росії на Харків, більшість із них дотримується погляду, що загарбники наступатимуть на східному фронті, де у них краща логістика, ніж на північ від Харкова.

"Проблема не у переміщенні умовного 200-тисячного контингенту, а в наявності логістичного шляху для реалізації цієї задачі. За умови існування маршрутів немає різниці, куди перекидати війська – під Мозир, на захід від Києва, чи під Харків", – пояснив експерт.

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю німецькому виданню Bild президент України Володимир Зеленський не виключив новий масштабний наступ Росії на Харків.

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