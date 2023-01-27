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Росія готує спецоперацію з дискредитації керівництва України: розвідка попередила про "вкиди"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія готує спецоперацію з дискредитації керівництва України: розвідка попередила про "вкиди"

Фото: Getty Images

Мета ІПСО ворога – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед її громадян та міжнародних партнерів.

У ГУР Міноборони України попередили, що російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва держави.

Про це повідомили у пресслужбі української розвідки.

"Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва", – йдеться в заяві.

Так, очікується "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

У розвідці уточнили, що російська дискредитаційна кампанія буде спрямована проти:

  • начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, 
  • очільника СБУ Василя Малюка, 
  • міністра оборони Олексія Резнікова, 
  • керівника Офісу президента Андрія Єрмака, 
  • в. о. голови Нацполіції Івана Виговського, 
  • інших.

"Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", – пояснили в ГУР.

Нагадаємо, НАБУ розслідує закупівлю Міністерством оборони харчів для ЗСУ за завищеними цінами. 

У Білому домі напередодні заявили, що можлива корупція в Україні не торкнулася бюджетної підтримки з боку США. Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що США не мають жодних підтверджень того, що бюджетна або оборонна підтримка України могла якось постраждати від корупційних дій у державі.

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Дата публікації
Перегляди
5552
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