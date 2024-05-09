Росія готує удар по Чернігову: у МВА назвали об'єкти, які під загрозою

Місцева влада закликає людей не ігнорувати її та проходити в укриття у разі оголошення тривоги.
Російська війська, ймовірно, планує завдання ударів по критичній інфраструктурі у Чернігові.
Про це попередив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, під загрозою удару такі об'єкти критичної інфраструктури як:
- елерадіовежі;
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін.
"Тому в разі повітряної тривоги, прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - закликав він.
Як повідомляли раніше, у ніч проти 9 травня росіяни вдарили дроном по Миколаївщині.
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