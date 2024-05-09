Росія готує удар по Чернігову: у МВА назвали об'єкти, які під загрозою

Місцева влада закликає людей не ігнорувати її та проходити в укриття у разі оголошення тривоги.

Російська війська, ймовірно, планує завдання ударів по критичній інфраструктурі у Чернігові.

Про це попередив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

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За його словами, під загрозою удару такі об'єкти критичної інфраструктури як:

- елерадіовежі;

- теплоелектростанції;

- газорозподільчі станції;

- адміністративні будівлі органів влади та ін.

"Тому в разі повітряної тривоги, прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - закликав він.

Як повідомляли раніше, у ніч проти 9 травня росіяни вдарили дроном по Миколаївщині.

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