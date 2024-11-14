Росія готує удари іранськими ракетами Fath-360 та Ababil – Business Insider

Експерти вважають, що використання ворогом цих ракет може вивільнити російськиі ракети "Іскандер" із більшою дальністю "для додаткових атак по цілях у глибині України".

Російські війська планують почати застосовувати іранські балістичні ракети малої дальності Fath-360 і ближньої дії Ababil. Ворог планує удари по цілях "у безпосередній близькості від лінії фронту".

Про це повідомляє Business Insider.

Дешевші іранські ракети відкривають нові можливості для Росії, а саме дозволять її армії зробити лінію фронту в Україні набагато небезпечнішою.

"Росія, ймовірно, зосередиться на їхньому використанні для ураження тактичних цілей на коротких дистанціях", – висловив думку експерт із ракетних технологій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт.

За його оцінками, російська армія таки має намір використовувати іранські ракети. І ворожий план полягає в ураженні цілей "у безпосередній близькості від лінії фронту". Водночас видання зауважило, що наразі невідомо, чи застосовували росіяни вже якусь із цих ракет

Науковий співробітник Ядерного проєкту Осло Фабіан Хоффман також вважає, що іранські ракети "дадуть змогу Росії чинити ще більший тиск на цілі на передовій".

Як заявляв раніше експерт із ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, використання росіянами іранських ракет меншої дальності може вивільнити ракети "Іскандер" із більшою дальністю "для додаткових атак по цілях у глибині України".

"Хоча ці іранські ракети, можливо, і не принесуть нові можливості у військові зусилля Росії, вони запропонують більшу гнучкість і, що найголовніше, додаткову кількість", – зауважив Хінц.

Нагадаємо, у вересні в Пентагоні повідомили, що Іран передав Росії певну кількість балістичних ракет Fath-360 для ударів по Україні.

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