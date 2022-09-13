Росія готує в Україні гуманітарну катастрофу: у розвідці розповіли, які об'єкти в небезпеці

Російські окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції. Загроза терору з боку армії РФ залишається і для інших АЕС України.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції. Зокрема, на ЗАЕС, яка перебуває в критичній ситуації через чисельні російські обстріли", - попередив він.

За словами речника розвідки Міноборони, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції окупантами.

"Те, що у особового складу агресора є план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою. Зрештою ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів ЗАЕС, і не лише обстрілів", - сказав він.

Юсов наголосив, що йдеться про системний ядерний тероризм, терор місцевого населення і цивільного персоналу станції.

"Фактично держава-терорист захопила ядерний об'єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України", - додав він.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, як після нищівної поразки на Харківщині оточення Путіна штовхає його на останній радикальний крок.

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