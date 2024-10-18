Росія готує військових КНДР до війни в Україні на чотирьох своїх полігонах – ЗМІ

Йдеться про полігони у таких російських містах, як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток.

Російська армія готує близько 11 тисяч північнокорейських солдатів для участі в бойових діях в Україні на чотирьох полігонах РФ.

Про це повідомили джерела в українській розвідці у коментарі "Бабелю".

Йдеться про полігони у таких російських містах, як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, які будуть готовими воювати в Україні вже 1 листопада.

За словами Буданова, перший підрозділ чисельністю 2 600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм, за який велися запеклі бої. Куди направлять решту північнокорейських військ, поки що незрозуміло, додав Буданов.

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