Росія готує ядерну провокацію з метою звинувачення України – радниця керівника Офісу президента

Нагнітання ядерної теми Росією, закриття на в‘їзд Курчатова, підготовка Курської АЕС до боїв, заяви про брудну бомбу свідчать, що саме Росія готує провокацію з метою звинувачення України, зазначила Зарівна.

Росія зараз веде потужну дезінформаційну кампанію проти України по темі ядерної загрози. Вони використовують візит МАГАТЕ на Курську АЕС, перекручуючи висновки з візиту і намагаючись подати їх так, що від України є загроза станції.

Про це повідомила радниця очільника Офісу президента України Дарія Зарівна

"Також особисто Путін включився в тему і зазначив, що Україна готує ядерну провокацію. Російські пропагандисти регулярно говорять про можливість використання "брудної бомби", якої немає в нас, але точно є в них", – зазначила вона.

Також читайте Чи може Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області – у США пояснили

Зарівна підкреслила, що від України не існує жодних ядерних загроз. Натомість, нагнітання цієї теми Росією, закриття на в‘їзд Курчатова, підготовка Курської АЕС до боїв, заяви про брудну бомбу свідчать, що саме Росія готує ядерну провокацію з метою звинувачення України.

"Також саме Росія завдає удари по нашій енергосистемі, загрожуючи роботі АЕС. Потрібно чітко та відкрито говорити – Росія готує ядерну провокацію. Це може бути черговий злочин проти людства", – наголосила вона.

Нагадаємо, в Росії обговорюють нову дезінформацію про тактичну ядерну зброю, яку нібито отримала Україна. За словами пропагандистів, передавання Україні винищувачів F-16 свідчить про те, що тактичну ядерну зброю також передали.

В Мережу потрапили секретні документи Росії щодо ядерних ударів

Читайте також: