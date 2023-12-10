Росія готується до анексії Азовського моря: чого очікувати та хто за цим стоїть – думка експертів

Так званий "депутат Держдуми Росії" від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет 5 грудня заявив, що до Держдуми внесений законопроєкт про закріплення статусу Азовського моря як "виключно внутрішньої водойми Росії", на яку не поширюються дії міжнародного законодавства.

За його словами, документ уже "схвалено профільним комітетом", і за нього можуть проголосувати до кінця цього року. Шеремет також зазначив, що після тимчасової окупації Росією територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей України, які мають вихід до Азовського моря, Україна "втратила статус прибережної держави".

У матеріалі проєкту "Радіо Свобода" експерти пояснили, чи матиме силу "законопроєкт Думи".

"Ні жарко ні холодно"

Як зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, оголошення Росією анексії Азовського моря не матиме жодного значення для перебігу війни – Україна все одно його звільнятиме.

"Визначення порту, акваторії порту чи моря внутрішніми водами – це підзаконний акт. Нам від цього ні жарко ні холодно, насправді. Тому що по факту режим внутрішніх морських вод Азовського моря введений Росією після окупації, відразу після захоплення Азовського моря і узбережжя Азовського моря. З воєнної точки зору, це знову-таки ні на що не впливає. Це наша земля, це наше море і будемо звільняти Приазов’я, звільняти Крим, будемо звільняти наше Азовське море", – наголосив він.

Черговий доказ злочинів Росії

Експерт Асоціації реінтеграції Криму, юрист-міжнародник Борис Бабін називає наміри Кремля анексувати Азовське море "нікчемними". Втім, Україна зможе це використовувати як черговий доказ злочинів Росії і порушення міжнародного права.

"Азовське море має статус міжнародних вод. У 1992 році Україна подала до ООН відповідну заяву про визнання вихідних ліній Азовського моря і відповідно переліку координат. І після цього в Азовському морі мали бути визначені територіальні води, прилегла зона виключно економічна зона країни. І тому всі ці заяви агресора, вони просто для внутрішнього вжитку. Агресор розуміє, що скоро будуть міжнародні рішення, буде рішення по спеціальному трибуналу якраз щодо морського права, воно очікується найближчими роками. Буде ще низка інших міжнародних рішень щодо цих питань. За цих умов вони якраз намагаються зробити цю виставу фейків", - пояснив він.

Окупанти не можуть перемогти під Авдіївкою

Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії "Єдина Росія" Леонід Власюк розповів, що наміри Росії оголосити про анексію Азовського моря виглядають послідовними з точки зору президентської виборчої кампанії.

"Це як би з боку росіян показує їхню впевненість у перемозі, досягнення цілей, приєднання нових територій. Все це під російські вибори, які мають відбутися в березні, дуже добре лягає. На час передвиборчої кампанії все це чудово лягає. І оскільки вони не можуть перемогти під Авдіївкою, вони намагатимуться перемогти бодай так, щоб хоч якась перемога була", – вважає він.

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Він також додав, що реакція Заходу була б важливою в такому випадку. Оскільки Росія зараз усіляко випробовує його на міцність. Не менш важливою також буде реакція України.

"Росія зараз такі речі проводить, розуміючи та думаючи про те, що підтримка Заходу у цій війні з Україною різко падає. Вони намагаються послатися на те, що відбувається в Америці, на те, що Америка не підтримує Україну. А ось ми всіх пересиділи й ми зрештою переможемо. Це ось такі демонстративні кроки. Вони шукають та дивляться, на скільки можна продавити Захід", – зазначив Власюк.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін оголосив, що знову балотуватиметься на президентських "виборах" в Росії 2024 року.

Як зазначив офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець, Путін демонструє три меседжі, спрямовані як для внутрішньої аудиторії, так і для Заходу.

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