Росія готується до анексії чотирьох областей України: названо дату, коли окупанти спробують провести "референдуми"

Москва, найімовірніше, намагатиметься незаконно приєднати до РФ окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей України вже на почату осені.

У РФ 11 вересня 2022 року відбудуться вибори. Тоді ж найвірогідніше російські загарбники спробують провести фейковий "референдум" про незаконну анексію областей України.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни.

В ISW нагадали, що офіційні особи США вже повідомили, що Росія планує анексувати окуповану територію України вже восени цього року. Посилаючись на нещодавно розсекречені розвіддані, представник Ради національної безпеки Штатів Джон Кірбі оголосив, що Москва розпочинає розгортання версії своєї "схеми анексії" 2014 року. Зокрема, "вивчає" докладні плани щодо незаконного захоплення Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу.

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"Кірбі підтвердив давню оцінку ISW про те, що Кремль встановив нелегітимних довірених осіб, примусив до використання рубля, замінив українську телекомунікаційну й мовленнєву інфраструктуру російськими альтернативами і змусив українців звертатися за російськими паспортами для виконання основних завдань на окупованих територіях", – пишуть аналітики.

На думку експертів, росіянам навряд вдасться окупувати всю Донеччину до 11 вересня, коли в Росії відбудеться єдиний день голосування на місцевих і губернаторських виборах.

"Кремль також може відкласти ці російські регіональні та місцеві вибори, щоб обмежити вираження внутрішнього невдоволення вторгненням Росії в Україну", – припустили в ISW.

Тим часом партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею.

Нагадаємо, в Білому домі повідомили про підготовку РФ до анексії нових територій України.

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