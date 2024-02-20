Росія готується до масованого удару по Україні – Гуменюк

Окупаційні війська Росії вже не так активно використовують свою авіацію на півдні після збиття їхніх п’яти винищувачів, проте певні дії ворога свідчать про те, що РФ готується до масованого удару по Україні.

Про це "24 Каналу" розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зазначивши, що іноді росіяни ризикують збирати інформацію над акваторією Чорного моря.

За її словами, небо у прифронтовій території дуже насичене ворожими безпілотниками, які збирають інформацію.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… ми продовжуємо відстежувати ситуацію", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Ігнат оцінив значення ліквідації шести російських Су-24 і Су-35.

Читайте також провідні новини дня: