Росія готується до масштабних ударів по енергосистемі – коли відновляться ракетні атаки

Російські окупанти протягом останнього часу зменшили кількість ракетних ударів по Україні. На думку військового експерта та полковника запасу ЗСУ запасу Романа ця пауза може бути пов'язана з тим, що росіяни чекають включення теплогенерації в Україні.

Про це він розповів "24 Каналу".

"Якщо вона (теплогенерація - ред.) перебуває у ввімкненому стані, то більшою мірою піддається ударам та масштабним виведенням з ладу. Тому окупанти чекають саме цього", – пояснив експерт.

Водночас накопичення ракет не є причиною паузи в обстрілах України.

За словами Світана, окупанти, ймовірно чекають початку опалювального сезону. А також готують маршрути та цілі атак. В РФ зараз триває серйозна робота розвідки з дорозвідки, коректування, підтвердження розміщення об'єктів в Україні.

"Після цього буде проведена робота з маршрутизації руху ракет та з визначення цілей", – підкреслив Роман Світан.

Експерт також додав, що Росія має так званий недоторканий запас, в якому є 500 – 700 ракет. Виготовляє вона приблизно до 100 ракет. І це набагато менше, ніж росіяни мали в минулому році.

"Проте якби стояло завдання завдавати ударів, вони б їх не накопичували. Їм й так вистачає для атаки по 20 – 30 ракет", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у ГУР попередили, що Росія накопичує ракетний арсенал для можливого завдання ударів по енергетичній інфраструктурі пізніше, коли буде настання холодів і зимового періоду.

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