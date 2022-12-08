Росія готується до майбутньої поразки у війні проти України – розвідка

В українській розвідці попередили, що ця війна торкнеться кожного в Росії.

На тлі втрат у війні проти України в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ, водночас не припиняючи мобілізацію.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує пресслужба розвідки.

За словами Юсова, в РФ є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі мобілізації, форми, методи, системи обліку.

"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон", – зауважив представник ГУР.

"Ця війна торкнеться кожного в Росії. Вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", – наголосив Юсов.

Нагадаємо, напередодні очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що поразка Росії у війні проти України – вже вирішене питання. І на сьогодні російські пропагандисти готують суспільство країни до цієї поразки, критикуючи генералітет.

Як заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, "Путін зазнав поразки в цілому". Проте попереду ще багато бойових дій.

Що відбувається в гарячих точках на фронті просто зараз | Андрій Іллєнко

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