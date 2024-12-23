Росія готується до наступу на південь України - джерела

Російська армія активно готується до нових атак на південному напрямку, і вже ухвалено рішення про проведення масштабної операції.

Росія не відмовляється від планів активізувати бойові дії на південному фронті України, зокрема в Запорізькій області та на правобережжі Херсонської області.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

Стало відомо, що готовність росіян до наступу на правобережжя Херсонщини навіть вища, ніж до операцій у Запоріжжі.

Повідомляється, що основний удар у Запорізькій області, ймовірно, буде спрямований на район П’ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Можливі також активні бойові дії в районі Гуляйполя.

У Херсонській області вже були спроби прориву з боку російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Наприкінці листопада ворог був відбитий неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

Джерела запевняють, що рішення щодо наступу на правобережжя Херсонщини вже ухвалено. Операцію очолить командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Для виконання завдань планується залучити до 4 000 російських штурмовиків, зокрема тих, що восени 2022 року відступали з Херсонщини, що надає операції додаткового символізму.

Також повідомляється, що плани РФ можуть залежати від погодних умов. Для переходу на правий берег Херсонської області окупантам необхідно буде перетнути Дніпро, оскільки всі мости в цьому регіоні зруйновані. Враховуючи це, ворог може використовувати човни або споруджувати тимчасові переправи. Після підриву Каховської ГЕС частина території на правому березі перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити рух російських військ.

Нагадаємо, ворог активно продовжує наступ на Времівський виступ у Донецькій області, що підвищує ризик оточення українських підрозділів. Найбільш напружена ситуація наразі спостерігається навколо села Макарівка.

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