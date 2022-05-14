Росія готується до наступу, Севастополь покинули підводні човни, а над Бєлгородом знову чути “ляскіт”: головні події ночі 14 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 14 травня:
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська готують новий наступ на кількох напрямках. Читати далі –>
- У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає. Читати далі –>
- У ніч проти суботи, 14 травня, мешканці Бєлгородської області чули якийсь ляскіт вгорі та спостерігали у небі вогняні цятки. Читати далі –>
- Сполучені Штати знову звинуватили Росію у використанні Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації та теорій змови щодо “американської біологічної зброї” в Україні. Читати далі –>
- Міжнародна автомобільна федерація (FIA) дискваліфікувала 15-річного російського гонщика Артема Северюхіна через фашистське привітання. Читати далі –>
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