Росія готується до нового масованого ракетного удару: у ЗСУ розповіли, що обстріляють окупанти

Російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може статись уже найближчими днями.

Про це в коментарі "Суспільному" сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що росіяни активно використовують безпілотники, що свідчить про підготовку до масованого ракетного удару, адже таким чином окупанти проводять розвідку.

"Вони спочатку збирають інформацію про ті цілі, які вони хочуть уразити. Скоріше за все це будуть об’єкти критичної інфраструктури. Вони продовжують намагання створити техногенні незручності нашому населенню, зокрема й в умовах похолодання. Вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони, які мріють уразити", - пояснила Гуменюк.

Гуменюк додала, що зараз Росії для підготовки до ракетних ударів потрібно від 12 до 14 днів. А тому новий обстріл може статись вже найближчим часом.

"Враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог як правило 10,12 або 14 днів можемо говорити про те, що наразі ми знаходимось якраз напередодні такої масованої ракетної атаки", - сказала речниця ОК "Південь".

Наразі ворог не вивів ракетоносії в море через шторм. Також окупанти перезаряджають нові ракети, що запустити їх по Україні.

Масовані ракетні удари

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру. Від 10 жовтня 2022 року терористи атакують енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є їхнє прагнення залишити українців без електрики та тепла під час зими.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що новий ракетний обстріл України може статись 12-15 січня. Росіяни уже до цього готуються.

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