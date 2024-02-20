Росія готується до нового масованого удару по Україні : Гуменюк зробила важливе уточнення власної заяви

Росія може готуватися до нового ракетного удару по Україні до другої річниці повномасштабного вторгнення, однак точно невідомо, чи станеться такий удар.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила свою попередню заяву про підготовку РФ до чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Про це вона сказала у коментарі РБК-Україна.

Гуменюк пояснила, що РФ витримує певну паузу між своїми масованими атаками. За її словами, це може свідчити і про підготовку до чогось масштабного, і про те, що країна-агресор зазнала втрат в авіації, тому взяла паузу.

"Мова йде про те, що якщо росіяни витримують паузу в ударах, то не виключено, що вони готуються до нової атаки. Зараз ми бачимо, що вони використовують точкові атаки. Зрозуміло, що зараз на тлі втрати літаків вони беруть паузу. Відповідно, можуть готувати масовану атаку", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що така пауза в обстрілах не означає, що масштабна атака 100% відбудеться.

"Ми говоримо про те, що вони час від часу здійснюють масовані атаки. З розумінням того, які на цьому тижні у нас дати (24 лютого - ред.), можемо припустити, що вони можуть готувати щось подібне. Але це не означає, що росіяни точно готуються до атаки", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Гуменюк сказала, що окупаційні війська Росії вже не так активно використовують свою авіацію на півдні після збиття їхніх п’яти винищувачів, проте певні дії ворога свідчать про те, що РФ готується до масованого удару по Україні.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… ми продовжуємо відстежувати ситуацію", - наголосила Гуменюк.

Знищення російських літаків

ЗСУ 17 лютого знищили три російські літаки – два Су-34 та один Су-35 на сході України. За даними головнокомандувача Сирського, літаки "приземлили", коли вони атакували позиції Сил оборони України.

Наступного дня, 18 лютого, стало відомо, що підрозділи Повітряних сил збили ще один російський винищувач Су-34.

19 лютого Повітряні сили також поділилися позитивними новинами – на східному напрямку впали ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35.

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