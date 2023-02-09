Росія готується до нового наступу, а не миру: Столтенберг закликає допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що агресорка Росія готує новий наступ. Наразі немає жодних ознак, що Кремль готується до миру.

Про це генсек сказав під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише The Guardian.

"На жаль, ми не бачимо ознак того, що Росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів", - сказав він.

Саме тому, наголосив генсек, Альянс має продовжувати постачати Україні зброю, яка їй потрібна, "щоб відвоювати територію та перемогти як суверенна, незалежна держава".

Нагадаємо, американські аналітики ISW наголошують, що військове командування Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності. Ба більше - Росія навряд чи наростить бойову міць.

Читайте також: