"Росія готується до нового наступу": Данілов вказав на першу ознаку

Росія, імовірно, готується до нового наступу. Першою ознакою є підвищення активності інформаційних атак.

Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у колонці для Української правди.

Данілов зауважив, що росіяни продовжують мріяти про захоплення Києва.

Але наразі, за його словами, для росіян завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, повна окупація українських Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. Чого, до слова, у них все ще не вдається.

"І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів", - йдеться в його колонці.

Секретар РНБО пояснив також, що перед бойовими діями, в хід йдуть інформаційні атаки: "Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту".

Водночас Данілов наголосив, що Україна в лютому 2023 року – це зовсім інша країна, ніж та, що була в лютому 2022 року. Але, попри це, він зауважив, що не варто недооцінювати ворога, адже це смертельно небезпечно. За його словами, у росіян ще є великий ресурс живої сили, залишилися ще ракети і "тони воєнного заліза".

Крім того, Данілов вказав, що росіяни все ж вчаться на помилках.

"З нами безпрецедентна підтримка світу, єдиний Захід, багатомільярдна допомога і, найголовніше, український дух волелюбства і сформована політична нація, яка відчула смак перемоги. Але ще не час розслаблятися, попереду багато випробувань, крові, смертей і важкої праці", - підсумував секретар РНБО.

Ризик нового наступу РФ

Навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України, попередив раніше голова Міноборони України Олексій Резніков.

Секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні.

Також Данілов застерігав, що наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними. За його словами, до битви готуються обидві сторони.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро.

А от інші військові Польщі припускають, що 2023 року російські війська завдадуть ще одного удару по Україні з території Білорусі і спробують знову взяти Київ, можливо, вже за участі частини військ Лукашенка, щоб таким чином втягнути РБ у війну.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сумнівається, що окупанти підуть з Білорусі. За його словами, головне поле бою буде на Донбасі.

Представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов запевняє, Лукашенко водить російського диктатора Володимира Путіна за ніс. Юсов каже, що станом на зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає.

В ISW заявили, що ймовірний наступ з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023-го.

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