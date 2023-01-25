Росія готується до нового наступу на Україну: Данілов розповів, коли це станеться

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже через місяць-два.

Про це він сказав 25 січня в етері телемарафону.

"У росіян зараз відбувається максимальна концентрація, вони готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою. Ми розуміємо, що через місяць-півтора-два вони будуть починати активні дії, задіяні всі максимальні ресурси, які є на території Росії", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також попередив українців, що країна-агресор готує нові інформаційні операції проти нашої держави та вербує "кримінальних авторитетів" з Харківщини.

"5-те управління ФСБ продовжує працювати на території України, намагаються залучити кримінальних авторитетів, особливо із Харківської області. Ми все це відслідковуємо, і я хочу звернутись до цих молодих людей, які перебувають в ОАЕ: хлопці, коли ви повернетесь на батьківщину, ви всі будете сидіти за ґратами. Треба захищати країну, а не бавитись з ФСБ", - наголосив Олексій Данілов.

Загроза нового наступу на Україну

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що Росія готується до нового потужного наступу на Україну. Очільник ЗСУ не виключає, що мішенню окупантів знову може стати Київ. Про загрозу наступу також попереджають представники української влади, зокрема Володимир Зеленський.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також попереджає про новий потужний наступ російських загарбників на територію України.

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