Росія готує новий наступ до кінця року: експерт розповів, куди стягують сили

На Запорізькому напрямку зросла інтенсивність бойових дій, однак загрози прориву в бік Запоріжжя наразі немає.

Російські окупанти планують до кінця року повернути під свій контроль території Запорізької області, звільнені українськими захисниками 2023 року.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час ефіру марафону "Єдині новини".

На Запорізькому напрямку спостерігається різка активізація воєнних дій. Зокрема, російські військові майже щодня атакують місто керованими авіаційними бомбами, а також військові повідомляли про накопичення загарбником сил на цьому напрямку.

"Для російського командування стоїть чітке завдання до кінця цього року вийти на ті межі, взяти під контроль ті території, які були звільнені під час контрнаступу Сил оборони України влітку 2023 року. Тобто, йдеться про Роботинський виступ, йдеться про Оріхівський напрямок, йдеться про Вереміївський напрямок. Це вже межа Донецької області та Запорізької області", – сказав Коваленко.

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Експерт також зауважив – якщо російські війська зможуть досягти поставлених цілей, вони, ймовірно, почнуть створювати передумови для наступу на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Проте, загрози прориву окупантів на Запоріжжя на сьогодні немає.

"Станом на зараз загрози прориву на Запоріжжя та захоплення російськими окупантами Запоріжжя немає. Вона відсутня. У росіян достатньо ресурсу для локаційних бойових дій. Тобто, якщо розглядати окремо взяту локацію, той самий Роботинський виступ, район Приютного або напрямок по річці Мокрі Яли – на це у них є відповідний ресурс. Це вони можуть забезпечити. Сили та засоби в наявності є. Але якщо ми розглядаємо прорив на Запоріжжя та захоплення Запоріжжя – їм не вистачає критично того ресурсу, який є в наявності зараз у Запорізькій області", – пояснює експерт.

Він зазначив, що російські атаки на Запоріжжя та його околиці мають суто терористичну мету.

Нагадаємо, загарбники частково захопили Селидове у Донецькій області і намагаються оточити місто повністю, проводячи штурмові дії у прилеглих населених пунктах.

Ситуація залишається важкою, оскільки ворог вже тиждень проводить активні штурми, задіявши великі резерви, які були перекинуті з Покровського напрямку.