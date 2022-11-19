Росія готується до нової хвилі мобілізації: в ISW пояснили чому це не допоможе

Нова хвиля офіційно оголошеної мобілізації в Росії може початися вже протягом наступного місяця. Це погіршить умови підготовки російських солдатів в умовах перенавантаженості бюрократичних та адміністративних ресурсів, а також проблем із забезпеченням армії.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

На думку експертів, російські офіційні особи готуються до подальших зусиль з прихованої мобілізації, навіть коли триває осінній призов, що, ймовірно, ще більше переповнить і без того перевантажений російський апарат формування збройних сил таким чином, що це зашкодить розвитку мобілізованих військовослужбовців.

Вони посилаються на інформацію, яку поширювали російські Telegram-канали 18 листопада. Тоді мережею розійшлось фото повістки, яку отримав житель Санкт-Петербурга з наказом з’явитися до військкомату в січні 2023 року.

В ISW зазначають, що продовження таємних мобілізаційних зусиль і потенційна підготовка до нової мобілізаційної хвилі вкупі з поточним осіннім циклом призову створять для РФ додаткові проблеми.

“Це, ймовірно, призведе до ще нижчої якості навчання як мобілізованих новобранців, так і військовозобов’язаних, оскільки вони отримають недостатній рівень підготовки. Чергова хвиля мобілізації в найближчі місяці лише погіршить ситуацію та, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть спрямовані на передову в Україні”, — сказано у звіті Інституту дослідження війни.

Нагадаємо, нещодавно Путін підписав указ згідно з яким в РФ дозволено мобілізувати засуджених. Відтепер у колоніях набиратимуть не лише у ПВК "Вагнер", а й до регулярної російської армії. Однак, як повідомляє Медіазона, у вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Рекордне скорочення числа ув'язнених-чоловіків збігається в часі із вербування в колоніях для участі у війні у загонах ПВК “Вагнера”.

Російські "мобіки" масово здаються в полон

Читайте також: