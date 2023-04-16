Росія готується до повномасштабної мобілізації: експерт назвав важливу ознаку

Запровадження електронних повісток дозволяє говорити, що для РФ війна стає тотальною.
Підписаний президентом РФ Володимиром Путіним закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, за яким електронні повістки прирівнюються до паперових, свідчить про те, що Росія готується до повномасштабної мобілізації.
Таку думку в ефірі “24 Каналу” висловив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.
За його словами, авральний режим, в якому Держдума ухвалювала цей закон, підтверджує, що мобілізацію в Росії будуть готувати стрімко.
“Три слухання в Держдумі за один день – це дуже рідкісний виняток з правил. Так швидко ухвалювали тільки закон про фейки проти російської армії”, – наголосив Галлямов.
Політолог вважає, що російська влада до останнього сподівалася набрати контрактників до армії, коли ж ці надії не справдилися, то вдалися до таких заходів, які не особливо популярні в суспільстві.
“Ця тема обросла додатковою кількістю смислів негативних для російської влади. Вони досягли лише того, що ця історія підірвала інформаційний простір. І це свідчить про те, що у них вже реально підгорає”, – зазначив він.
Аббас Галлямов стверджує, що запровадження електронних повісток дозволяє говорити, що у РФ війна стає тотальною, тобто воює уже все російське суспільство. Тепер усі російські чоловіки призовного віку з острахом відкривають застосунок "Госуслуги", через який будуть надсилати електронні повістки.
“У розумінні своєї беззахисності перед російською державою опинилась вся чоловіча частина населення”, – наголосив він.
Нагадаємо, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який тривалий час живе у Вашингтоні, вважає, що російському президенту Володимиру Путіну потрібна тривала позиційна війна в Україні, щоб зберегти своє місце в Кремлі.
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