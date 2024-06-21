Росія готується до появи F-16 в Україні: експерт розповів, що на це вказує

Перебазування російських літаків на більш далекі аеродроми навряд чи вплине на зменшення або інтенсивність обстрілів.

Британське міністерство оборони повідомило про ймовірне перекидання російських літаків на більш віддалені від лінії фронту аеродроми. Причиною став нібито страх Росії через нові потенційні атаки дронами та ракетами.

В ефірі “24 Каналу” авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, чи зміниться ефективність повітряно-космічних сил Росії після перебазування.

Дії російської авіації стануть більш прогнозовані

Авіапарк російської військової авіації, який на сьогодні достатньо активно використовують росіяни, зокрема Су-34, Су-35, Су-30, має великий бойовий радіус дії. У різних умовах він може складати від 700 до 1500 кілометрів.

“Перебазування на більш дальні аеродроми навряд чи вплине на зменшення або інтенсивність використання російської військової авіації. Однак це може призвести до того, що удари або запуски російської авіації стануть більш прогнозованими. Адже їх можна буде виявляти раніше й залишиться більше часу для підготовки до таких нальотів”, — зазначив Долінце.

За його словами, зміна місця дислокації російської авіації — певні заходи щодо підготовки до появи літаків F-16 в українському небі, адже винищувачі матимуть більшу дальність ураження саме повітряних цілей. Також перебазування один із засобів для захисту цих літаків від майбутнього ураження в повітряному просторі Росії.

Нагадаємо, країна-член НАТО Данія дала Україні дозвіл використовувати передані винищувачі F-16 для ураження військових цілей на території Росії. Військові експерти вважають, що це може бути не найкращим варіантом для них. Детальніше — за посиланням.

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